Вице-мэр Риги Озола призывает снести памятники Келдышу, Барклаю де Толли и Пушкину

Депутаты столичного самоуправления обнаружили в своей электронной почте послание от вице-мэра города Линды Озолы и ее коллег по фракции (избраны от партии "Консервативные", сейчас блок "Код для Риги"), в котором содержится предложение дополнить повестку дня ближайшего заседания Рижской думы 3 марта. Суть предложение — инициатива снести в Риге три памятника.

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Информацию об этой инициативе опубликовала в Facebook депутат Рижской думы Наталия Абола от оппозиционной фракции "Честь служить Риге".

Речь идет трех памятниках:

памятник академику, трехкратному герою Социалистического труда CCCР Мстиславу Келдышу, расположенный в парке неподалеку от основного здания Латвийского университета (напомним, что улица в микрорайоне Плявниеки, носившая имя Келдыша, теперь называется Бралю Каудзишу). Авторы инициативы указывают на то, что Келдыш был не только математиком польского происхождения, а также партийным и государственным работником. памятник Михаилу Барклаю де Толли, установленный в парке Эспланады. Инициаторы инициативы признают военные заслуги генерала, его качества как стратега. Признается и то, что строительство Даугавпилсской крепости — заслуга де Толли. Однако "личность символизирует российский импереализм и никаким образом не связана с защитой Латвии как государства". памятник русского поэту Александру Пушкину, который находится у мостика через городской канал в парке Кронвалда. Что характерно, фракция "Код для Риги" называет Пушкина "культовой личностью российского импереализма". Также экс-"консервативные" цитируют исследователя Центра общественной памяти Дидзиса Шенбергса: "Поэт Александр Пушкин никогда не был в Риге, он не имеет к Риге никакого отношения, кроме симпатии поэта к рижской генеральше Анне Керн, у которой в Цитадели есть свой бюст, и этого достаточно. Учитывая агрессивное использование образа Пушкина в идеологической деятельности Российской Федерации, в том числе на оккупированных территориях Украины, неснос этой статуи перед Посольством Российской Федерации является явной поддержкой политики русификации и империализма".

На портале общественных инициатив manabalss.lv уже с 25 ноября идет сбор подписей за снос памятника Пушкину. За более чем три месяца собрано только 1330 подписей. Необходимо собрать — для подачи соответствующего народного воззвания в Рижскую думу — всего 2000 подписей.

"Еще раз хотим подчеркнуть, что мы выступаем за системное и правовое завершение прославления коммунистического тоталитарного режима, а также за политику дерусификации в Латвии, что означало бы отказ от прославления Российской империи и шовинизма на публике и в публичном пространстве. Во введении к Сатверсме Латвийской Республики также прямым текстом закреплено, что народ Латвии не признавал оккупационных режимов, которые налагают определенные правовые обязательства на государственные учреждения и учреждения местного самоуправления. Более того, сегодня, когда Россия шантажирует свободный мир ядерным оружием и совершает военные преступления в Украине, героизация производителя этого оружия в Европейском союзе категорически осуждается", — говорится в воззвании "Код для Риги".