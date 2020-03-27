VID начал выплату пособий за простой

Начиная с 27 марта, Служба госдоходов (VID) начинает выплату пособий за простой работникам предприятий, пострадавших в результате кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Работники в наиболее пострадавших от кризиса отраслях (транспорт и перевозки, культура и туризм, гостиницы и многие другие) получат пособия в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц. Пособия по простою не будут облагаться подоходным и социальным налогами.

VID оставляет за собой право не выплачивать пособие по простою в том случае, если предприятие в определенный срок не предоставило годовой отчет, если у предприятия имеется налоговая задолженность, а также, если предприятие было объявлено неплатежеспособным.

В целом государство планирует выделить на уменьшение негативных последствий Covid-19 для экономики Латвии около 3 млрд евро.