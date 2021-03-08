VID напоминает: табачные изделия запрещено покупать онлайн

Служба госдоходов (VID) при проверке коммерческих посылок регулярно обнаруживает в них табачные изделия, а также электронные сигареты и жидкости для них. VID напоминает, что покупать такие товары в интернет-магазинах и получать их по почте запрещено.

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В 2020 году на таможенном пункте в аэропорту было выявлено 192 посылки, содержащие табачные изделия или устройства для электронного курения. В 92% это были электронные сигареты и жидкости для них.

За год в результате проверки посылок было изъято 23 207 электронных сигарет и флаконов с жидкостью для них, 1700 сигар, 600 сигарет и 721 упаковка (общей массой 10,6 кг) с разными другими продуктами — например, жевательным табаком, табачным порошком, никотиновыми мешочками и т. д.

За январь и февраль 2021 года было начато 16 административных процессов из-за нарушений такого рода, изъято 236 электронных сигарет и флаконов, а также 93 упаковки с никотиносодержащими бездымными продуктами и смесями для кальянов. Во всех случаях был начат административный процесс по ч. 8 ст. 14. В тех случаях, когда в таможенной декларации была указана неверная информация о содержании посылки, был начат также административный процесс за нарушение ч. 3 статьи 29 Таможенного закона.

VID напоминает: табачные изделия и другие устройства для курения в интернете покупать нельзя. Если таможня их обнаруживает, посылка изымается, и покупатель ее не получает. За нарушение физическое лицо получает штраф от 100 до 200 евро. А если при растаможивании была указана неверная информация о содержании посылки, физическое лицо также получает предупреждение или штраф до 750 евро.