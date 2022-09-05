VID напоминает: за посещение детских кружков можно вернуть переплаченный налог

C наступлением нового учебного года Служба госдоходов (VID) напоминает, что, подавая годовую декларацию о доходах, родители или другие члены семьи могут вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения также с той суммы, которая была уплачена за посещение детских кружков по интересам.

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Родителей призывают сохранять соответствующие документы — чеки, квитанции, банковские распечатки и др. На документе обязательно должны быть указаны данные ребенка (имя, фамилия, персональный код) и вид полученной услуги (название кружка).

Возврат налога возможен в случае тех кружков, которые предлагает образовательное учреждение или другое физическое или юридическое лицо, не находящиеся в регистре образовательных учреждений, но которому самоуправление выдало специальное разрешение на работу.

Проверить, является ли организатор конкретного кружка образовательным учреждением, можно по ссылке: https://viis.gov.lv. В свою очередь, узнавать о выданных лицензиях нужно в конкретном самоуправлении. Например, информацию о лицензиях, выданных Рижским самоуправлением, можно найти на портале www.e-skola.lv.

Подавать чеки может тот взрослый, который является налогоплательщиком и чьи данные указаны при совершении оплаты кружка.

На протяжении 2022 года еще можно подавать документы за предыдущие три года.

К оправданным расходам относятся все виды образования, в том числе кружки по интересам, и медицинские услуги на одного ребенка на общую сумму в 600 евро за 2021 год. Подав декларацию за 2021 год, из этой суммы можно вернуть переплаченный подоходный налог с населения в размере 20%. Если потраченная сумма окажется более 600 евро, превышенная сумма будет перенесена на последующие три года. Если годовая декларация подается в электронном виде, остаток суммы будет подсчитан и перенесен автоматически.