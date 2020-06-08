VID планирует выплатить пособия за простой на все выделенные 50 млн евро
Foto: DELFI

Служба государственных доходов (СГД, VID), вероятно, выплатит пособия за простой на всю отведенную сумму — 50 млн евро, сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 гендиректор VID Иева Яунземе.

"Мы видим, что это будут примерно те 50 миллионов евро, которые у нас есть", — сказала она, добавив, что пособия по простою получат более 50 000 работающих.

Большая часть людей получили это пособие один или два раза, но есть и такие, кто получил его три раза.

В мае спрос на пособия по простою был меньше, чем в марте и апреле.

До вечера 5 июня VID выплатила пособия за простой на сумму 38,521 млн евро.

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LETA

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LETA

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