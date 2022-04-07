VID попросила некоторых жителей вернуть возмещенный переплаченный налог. Почему?
Foto: LETA

Ежегодно 1 марта жители могут подать в Службу государственных доходов (VID), чтобы получить от государства переплаченный подоходный налог за оправданные расходы. Однако некоторые жители в этом году столкнулись с просьбой VID о возврате части выплаченной суммы государству из-за ошибки. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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"VID неправильно возместила Вам переплаченный подоходный налог, выплатив на 70 евро и 33 цента больше, чем было необходимо. Данным решением VID просит Вас вернуть неправильно уплаченную сумму в госбюджет", — указывает служба в своих письмах, меняется лишь сумма переплаты.

Фигурирующие суммы очень разные. В распоряжении Латвийского радио есть письма, где указаны как 10 евро, так и около 100 евро, подлежащие возврату. В письмах также указана причина ошибочно выплаченной суммы.

В VID ошибку признали — она была обнаружено быстро на данный момент письма о возврате части выплаты получают только те жители, которые заполнили декларации 1 марта.

"Во время внесения изменений в информационную систему VID была допущена ошибка в указании коэффициента годового дифференцированного необлагаемого минимума. Когда эксперты повторно пересмотрели поданные в этом году 1 марта декларации, ошибка была обнаружена и исправлена, а части жителей уже вернули переплаченный подоходный налог", — пояснила гендиректор службы Даце Пелека.

Она не назвала точное количество людей, к которым относятся ошибочные расчеты. Однако обычно 1 марта декларации подают несколько десятков тысяч человек.

В целом переплата от VID может составлять примерно 10 000 евро, но чаще всего встречается сумма в примерно 15 евро. Служба готова к тому, что не все сами вернут переплату в госбюджет, поэтому дальнейшая тактика будет определена до праздника Лиго.

Латвийскому радио известны случаи, когда информация об ошибочном расчете была отправлена до того, как деньги поступили на счет, однако есть и такие случаи, в которых переплата по налогу уже давно зачислена на счет и, возможно, уже потрачена.

В целом переплаченный подоходный налог возмещен 373 000 жителей на общую сумму в 121 миллион евро.

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