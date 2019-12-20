VID: С 1 января в Латвии подорожают топливо и табачные изделия

Служба госдоходов (VID) напоминает, что с 1 января будущего года в Латвии изменятся ставки акцизного налога на нефтепродукты и табачные издения. В частности, стоимость бензина вырастет на 0,04 евро за литр, дизельного топлива — 0,05 евро, а сжиженный нефтяной газ — на 0,03 евро.

Налог на сигареты не будет поднят, однако сигары и сигариллы (в пачках по 10 штук) подорожают на 0,09 евро, а курительный табак (расфасованный по 40 гр.) — на 0,24 евро.

Напомним также, что на прошлой неделе правительство концептуально одобрило предложение Министерства экономики повысить минимальный размер биодобавки к бензину и дизельному топливу — с нынешних 5% до 7% (с 5% до 10% для бензина 95-й марки).

Согласно предварительным оценкам Минэкономики, в результате принятия новых норм цена бензина в Латвии с 1 апреля следующего года может вырасти еще на 1-2 цента, а бензина 95-й марки — на 4-5 центов.