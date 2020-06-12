VID вернул предприятиям переплаченный НДС в размере 227,5 млн евро

С 25 марта Служба государственных доходов (СГД, VID) оперативно возместила переплаченный налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 227 513 500 евро 91 693 компаниям, сообщили агентству LETA в СГД.

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Для оказания оперативной поддержки предпринимателям, на которых могут повлиять экономические трудности, вызванные кризисом из-за пандемии Covid-19, VID возмещает переплаты по НДС всем налогоплательщикам, которые задекларировали переплату налога.

С 25 марта VID начал погашать накопленную с начала года переплату налогов. Отныне переплаченный налог будет возвращаться каждый месяц до конца этого года. Избыток НДС будет возвращен всем налогоплательщикам.

Предприниматели, пострадавшие от глобального кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19, могут получить информацию, позвонив по специальному телефону поддержки 67120020, а также задать свои вопросы в письменной форме в Системе электронного декларирования SRS (EDS) в разделе "Переписка с VID" (Sarakste ar VID).

Как уже сообщалось, VID предлагает компаниям, пострадавшим от кризиса, три меры поддержки — продление срока уплаты налогов, ускоренное возмещение НДС, а также компенсацию за простои.