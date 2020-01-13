ВИДЕО: Демонтаж киосков на площади Гоголя может начаться уже этой ночью

Рижская дума может уже этой ночью начать демонтаж киосков на площади Гоголя, если арендатор Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta не сделает это сам, сообщает агентство LETA.

Согласно условиям прерывания договора, предприятие должно покинуть площадь Гоголя до 14 января, но ещё сегодня оно имеет право там заниматься торговлей. Учитывая то, что на сегодня ни одно торговое место не было демонтировано, предприятие не успеет это сделать до полуночи. В таком случае самоуправление должно будет начать демонтаж самостоятельно и по завершении работ взыскать с предприятия затраты.

По словам представителей Рижского Центрального рынка, предприятие планирует на освободившейся территории создать сквер, который станет как местом отдыха, так и площадью для ярмарки.

Как уже сообщалось, 28 ноября правление Рижского Центрального рынка разорвало договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta. На территории, арендованной предприятием, полиция ранее изъяла похожие на оружие предметы, боеприпасы в количестве 249 штук, а также наличные на сумму более 40 000 евро, 11 литров нелегального алкоголя и 8210 единиц табачных изделий. Всего проведено 89 обысков, конфискован внедорожник BMW X3, изъяты бухгалтерские отчетности, задержано 12 лиц в возрасте от 20 до 58 лет. Четверо задержанных находятся под арестом. Предприятие связывают с нелегальной торговлей сигаретами.