ВИДЕО: Депутаты РД на трех языках призывают жителей вакцинироваться
Foto: F64

Депутаты Рижской думы и должностные лица, ответственные за сферу здравоохранения, в общем видеопослании обращаются к жителям на русском, латышском и английском языках, призывая вакцинироваться от Covid-19.

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Как пояснили в Управлении коммуникации Рижской думы, эти видеопослания часть мероприятий, которые проводит самоуправление с целью мотивировать жителей столицы вакцинироваться. "Рижане очень разные, и состав депутатов в думе свидетельствует о том, что они поддерживают очень разные партии. Создавая такие совместные послания, наша цель - подчеркнуть, что вакцина приносит пользу для всех, поэтому ее поддерживают и депутаты, у которых могут быть разные взгляды по остальным вопросам", - отметил глава Управления коммуникации Рижской думы Угис Видаускис.

Видео сняты на трех языках, беря во внимание статистику, согласно которой представители нацменьшинств до сих пор вакцинировались хуже всего.

К процессу информирования пожилых людей подключатся работники самоуправления и добровольцы. Свою готовность обзванивать сениоров выразили сотрудники Департамента образования, культуры и спорта, а также работники рижских библиотек. Также в кампанию по информированию включится коллектив Рижского русского театра Михаила Чехова.

Информирование сениоров планируется начать на этой неделе.

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