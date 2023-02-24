24 февраля, в годовщину начатого Россией неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину, Delfi TV в специальном выпуске "Год войны" (Kara gads) побеседует с представителями украинской общины Латвии, высшими должностными лицами, отвечающими за национальную безопасность, военными специалистами и экспертами во внешней политике. Трансляция, которая продлится примерно четыре часа, началась с гимна Украины в 12 часов.

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"И для Delfi, и для других редакций СМИ главный вызов в 2023 году — не позволить материалам об Украине "потонуть" в потоке.Мы должны рассказывать о том, что переживают украинцы, потому что именно в таких рассказах проявляется истинное лицо современной России. Именно это должно напоминать нам всем, и масс-медиа, и аудитории, о том, что такое свобода, за которую вместо нас сражается Украина," — отмечают главный редактор Delfi Филипс Ластовскис и главный редактор Rus.Delfi Анатолий Голубов. С полным письмом редакторов можно ознакомиться здесь.

О том, как Украине удалось успешно противостоять предполагаемой военной сверхдержаве, достаточна ли поддержка Украины со стороны западных стран и, конечно же, как война повлияла на безопасность Латвии — обо всем этом поговорим в спецвыпуске Delfi TV "Год войны".

В 10.00 Delfi провел трансляцию митинга в поддержку Украины "Без тебя нет победы", организованный Латвийским гражданским альянсом вместе с единомышленниками. Мероприятие провела журналистка Delfi TV Ольга Драгилева.

Предлагаем ознакомиться с расписанием передач Delfi TV:



В 12.00 – Государственный гимн Украины

Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины, в Delfi TV одновременно с другими телеканалами, радиостанциями и электронными СМИ прозвучит гимн Украины.

В 12.05 – разговор с проживающими в Латвии украинцами

Журналистка Ольга Драгилева даст слово украинцам, которые сейчас проживают в Латвии, а их близкие остаются на истерзанной войной родине. В беседе примут участие педиатр Дана Исарова, глава Латвийского украинского конгресса Яна Стрелец, музыкант и автор песен Катрина Гупало, музыкальный продюсер и композитор Эдгарс Вилцанс и администратор кафе “Борщ” Ирина Пасечная, которая вместе с семьей покинула свой дом в Харькове в марте прошлого года и нашла убежище в Латвии. Гости делятся своими мыслями и выводами как о прошедшем году, так и о времени перемен перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В 13.00 – беседа с майором Национальных вооруженных сил, главой штаба Земессардзе Янисом Слайдиньшем

Журналист Ансис Иванс обсудит со Слайдиньшем ход войны - самые важные, переломные моменты, которые изменили военную ситуацию на фронте, позволив защитникам Украины перейти в контрнаступление.

В 13.35 – как война в Украине изменила общество и политику Латвии

Журналистка Алина Ластовска уделит внимание изменениям в обществе и политике Латвии, а также различным законодательным инициативам, которым способствовало вторжение России в Украину. В дискуссии примут участие президент Латвии Эгилс Левитс, министр обороны Инара Мурниеце и спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.