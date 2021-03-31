ВИДЕО: Инспекция здоровья расследует смерть рижанина после вакцины AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сделал прививку AstraZeneca и через три дня умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом — смерть 71-летнего рижанина Олега Зейгермахера вызвала у родных много вопросов, ответов на которые нет до сих пор. Инспекция здравоохранения начала расследование, сообщает программа Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером".

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"У нас папа был всегда против вакцины. Потом вдруг он поменял мнение. И буквально в один момент маме позвонил семейный врач, предложил вакцинацию. Мама сказала нет, папе предложили на работе делать вакцину. Папа сказал: "да, хочу", — рассказал говорит сын Олега Павел Зейгермахер.

Днем 5 марта Олег Зейгермахер получил первую дозу вакцины AstraZeneca. "Он приехал домой, вечером у него была небольшая температура, около 37 градусов. И состояние легкой простуды. Ну их всех предупредили, что это нормальное состояние и может такое быть. Потом суббота, воскресенье — температуры нет, но состояние слабое, усталость", — вспоминает Павел.

8 марта, в понедельник, состояние ухудшилось. Вечером мужчина потерял сознание. Домой приехала скорая помощь и увезла его в больницу. Через несколько часов, ночью 9 марта Олег Зейгермахер скончался. Его сын, Павел, пытался выяснить у медиков, что случилось с отцом. По его словам, врачи неотложной помощи предположили, что виной всему мог стать тромб: "В принципе, в этом и есть вопрос. С одной стороны нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. И в газетах мы читаем, что в Австрии и Германии AstraZeneca вызывает тромбы".

Олег Зейгермахер получил прививку AstraZeneca партии ABV5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза. О серьезных осложнениях после прививки этой серии сообщила Австрия.

Известно о двух случаях: 35-летняя женщина госпитализирована с легочной эмболией, а 49-летняя женщина через десять дней после прививки умерла от множественного тромбоза. 9 марта Латвия остановила использование партии ABV5300. Позже после заключения Европейского агентства лекарств ограничения сняли.

"В Латвии до сих пор нет ни одного случая тромбоза, который можно связать с вакцинацией. К тому же, на данный момент уже есть заключение, что вакцина не связана с образованием тромбов", — утверждает представитель Госагенства лекарств и Европейского агентства лекарств в Латвии Зане Нейкена.

Из заключения свидетельства о смерти Олега Зейгермахера: прямой причиной смерти стал отек легких при двусторонней пневмонии на фоне коронавируса Sars-Cov2. Сопутствовала этому еще и коронарная болезнь сердца. Но главный вопрос, которым задается семья: как после получения вакцины у Олега мог развиться Сovid-19.

Представитель Госагенства лекарств и Европейского агентства лекарств в Латвии Зане Нейкена отвечает: "Не предусмотрено, что нужно делать тесты перед вакцинацией. Также нет никакой информации о том, что вакцинация могла бы усилить инфекцию Сovid-19. После первой дозы можно заболеть, если человек уже был инфицирован и не знал об этом".

Всего в Латвии скончались 6 человек, получивших прививку от covid-19. Каждый случай расследуется специалистами, устанавливается, есть ли связь с прививкой. В одном случае причиной смерти стала двусторонняя пневмония из-за Covid-19, в другом — пневмония при множественных хронических заболеваниях, в третьем — пневмония при хронических заболеваниях. Связи смерти с вакциной не установлено. В четвертом случае причину смерти установить невозможно, так как родственники умершего отказались от проведения вскрытия.

Еще 2 случая до сих пор расследуются. Как Русскому вещанию подтвердили в Инспекции здравоохранения, среди этих двух случаев и смерть Олега Зейгермахера.

"На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, больницы, проверку проводит также Инспекция здоровья. […] Согласно плану по надзору за безопасностью вакцин от Covid-19, разработанному в ЕС, мониторинг вакцин против Covid-19 значительно интенсивнее, чем у других лекарств. Кроме того, владелец регистрационного удостоверения должен представлять в Европейское агентство по лекарственным средствам ежемесячный отчет о побочных реакциях, продолжать и инициировать новые исследования для мониторинга безопасности и эффективности вакцин против Covid-19", — объясняет представитель Госагенства лекарств Танина Тамме-Звейниеце.

Всего в Латвии первую дозу вакцины разных производителей получило уже 110 тысяч человек. Вторую дозу — еще 23 тысячи. К 28 марта известно о 735 побочных случаях после вакцинации. Это меньше одного процента. Врачи подчеркивают, в большинстве случаев побочные эффекты краткосрочны и проходят в течение нескольких дней.

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