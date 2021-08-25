Портал новостей в сфере обороны "Sargs.lv" в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной предлагает ознакомиться с рассказом о некой иракской семье, которая стала жертвой гибридной войны, которую ведет режим Лукашенко.

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На прошлой неделе из соображений гуманизма латвийские пограничники позволили пересечь рубежи страны некой иракской семье. Эта семья отправилась в Беларусь в туристических целях, а к границе была доставлена как к "туристическому объекту" .

Иракцы утверждают, что в Беларуси у них отняли паспорта, а также не обеспечили полноценный медицинский уход после того, как женщине на границе стало плохо. Женщине была оказана только первичная медицинская помощь. Затем женщину, которая все еще плохо себя чувствовала, доставили обратно на пограничную полосу.

Эти факты впоследствии не помешали Белорусской пограничной службе использовать несчастье женщины в своих пропагандистских целях. На сайте Белорусской пограничной службы до сих пор есть публикация о том, что латвийские пограничники, несмотря на тяжелое состояние здоровья человека, оставили его на произвол судьбы, а белорусская сторона оказала помощь, говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

Хотя один из врачей в белорусских агитационных материалах заявляет, что состояние женщины тяжелое, ее буквально на вторые сутки после госпитализации выписали из больницы. В свою очередь, белорусские охранники в военной форме отобрали паспорта у самой женщины, ее мужа и несовершеннолетнего сына.

Мужчина так рассказывает, как он и его семья поняли, что оказались в Латвии: "Мы шли ночью по лесу и увидели полицейскую машину с фарами и попросили отвезти обратно в Минск, но это была не белорусская милицейская машина, а латвийский пограничник, который сказал, что мы не в Беларуси, а в Латвии".

Изначально семье еще в Ираке рассказали, что они посетят несколько туристических достопримечательностей Беларуси. На второй день визита семье пообещали поездку к туристическому объекту, а привезли на границу.

Sargs.lv уже сообщал, что, несмотря на растущее число мигрантов, "застрявших" на латвийско-белорусской границе, латвийские пограничники и врачи продолжают оказывать им необходимую поддержку, обеспечивая мигрантов продуктами питания, палатками и медицинской помощью.