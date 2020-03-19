Введенные государственным и частным сектором меры предосторожности, направленные на ограничение распространения коронавируса, привели к исчезновению в Риге утренних пробок.

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В четверг в 8 часов утра Waze показывал, что в Риге нет привычных красных линий, которыми обычно отмечены пробки. Впрочем, на balticmaps.eu было видно, что на Вантовом мосту все же затруднено движение.



То, что люди массово остаются дома, было заметно и по общественному транспорту. Обычно забитые по утрам 1 и 3 трамваи в четверг утром перевозили небольшие группы людей. Троллейбусы и автобусы также ехали полупустыми.

Как сообщалось, за сутки медики провели 533 анализа и выявили 15 новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Общее количество заболевших в Латвии достигло 86 человек. Всего в стране проверены 2677 человека.