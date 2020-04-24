ВИДЕО. Как работает "неотложка" в условиях эпидемии Covid-19

"В машине я чувствую себя, как дома. Каждому работнику необходимо знать, где тут что находится. Моя обязанность — после каждого пациента продезинфицировать машину, аппаратуру и самого себя", — рассказывает об условиях своей работы в условиях пандемии коронавируса сертифицированный помощник врача Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Алвис Османис.

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Как рассказал медик, в настоящее время почти каждый второй пациент, даже если у него всего лишь травма ноги, с тревогой спрашивает, может ли он получить Covid-19. Также хватает и людей, которые задаются вопросом, существует ли вирус на самом деле.

В существовании вируса Алвис Османис, а также и его коллеги Эдгарс Струпулс и Филипс Аксютинс убеждаются ежедневно, выезжая на многочисленные вызовы, проводя долгие часы в защитной одежде и доставляя положительных на Covid-19 пациентов в больницу.

Алвис Османис признает, что он, будучи врачом, вначале довольно скептически воспринял новость о новом вирусе, потому что было ощущение, что Covid-19 все-таки не доберется до Латвии. Однако очень скоро ситуация кардинально изменилась.

Его коллега — Филипс — добавляет, что по сравнению с другими странами Латвия отреагировала на ситуацию очень быстро и профессионально. По его мнению, даже если предпринятые правительством и эпидемиологами меры безопасности кажутся кому-то чрезмерными, они являются правильными. В качестве доказательства медик привел статистику по распространенности коронавируса.

Сотрудники СНМП говорят, что реальность Covid-19 началась для них внезапно, когда они провели в защитной одежде более 9 часов, ожидая 25 рейсов в аэропорту "Рига".