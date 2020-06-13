ВИДЕО: Латвия наладит с финнами совместное производство шестиколесных броневиков Patria

Министерство обороны решило временно прервать закупку легких и средних бронемашин 4x4 и вместо этого сконцентрируется на разработке и производстве шестиколесных бронемашин Patria 6x6.

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Как пояснил представитель министерства Роберт Скраучс, такое решение было принято, чтобы сконцентрировать финансовые и административные ресурсы на реализации проекта бронемашин 6x6 вместе с союзниками.

Он пояснил, что в будущем армии потребуются и бронированные транспортные средства 4x4.

В январе Бюро по надзору за закупками запретило Минобороны заключить 200-миллионный договор о покупке бронемашин 4x4 у финской компании Oy Sisu Auto Ab. Жалобы на результаты конкурса подали южноафриканская компания Paramount International Marketing и американская AM General LLC.