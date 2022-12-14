ВИДЕО: Машина застряла в снегу под Балви, хозяйка смогла выбраться только через люк
Foto: DELFI Aculiecinieks

Читательница Delfi поделилась фотографией своей застрявшей в снегу недалеко от дома машины: выбраться из нее ей удалось только через люк.

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Меднева — это заметенные дороги и снег до колена, рассказала читательница Лига. 12 декабря она поехала с работы домой и намертво застряла в снегу.

"Я знала, что дорога не будет хорошо почищена, но надеялась эту часть дороги быстро проехать. В конце влетела в сугроб", — рассказала она. Дверь ей открыть не удалось, пришлось выбираться через люк. К счастью, на помощь пришел сосед с трактором.

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