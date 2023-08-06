ВИДЕО: На Юрмальском шоссе образовалась большая пробка
Foto: Aculiecinieka foto

Днем ​​в воскресенье, 6 августа, на Юрмальском шоссе в направлении Лиелупе образовалась крупная пробка, занявшая все три полосы трассы. Об этом порталу Delfi сообщили очевидцы.

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По словам очевидца Норы, что пробка в сторону Юрмалы начинается уже от поселка Пиньки, причем из Риги прибывают все новые автомобили, что только удлиняет затор

Температура воздуха на Юрмальском шоссе днем в воскресенье достигла +30 градусов. Несколько автомобилей припаркованы на обочине трассы, сообщает Нора.

Подобные пробки на Юрмальской трассе в жаркие летние дни случаются регулярно, потому что некоторым автомобилистам приходится покупать проездные до Юрмалы, а многие из них до сих пор не освоили систему того, как их можно купить еще и в цифровом виде.


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