ВИДЕО: над Рижским замком пролетели американские истребители и воздушный заправщик

В четверг, 16 июня, над Латвией, в том числе над Рижским замком, пролетели два американских истребителя F-35 Lightning II и воздушный заправщик KC-135, свидетельствуют наблюдения портала Delfi.
На событие пришли посмотреть примерно 100 заинтересованных жителей.
Как сообщалось ранее, два американских истребителя F-35 Lightning II и воздушный заправщик KC-135 собирались совершить полет на очень малой высоте в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе пролетят над Вантовым мостом и Рижским замком.
Полеты призваны продемонстрировать способность и решимость воздушных сил союзников гарантировать оборону региона
Также сегодня на военной базе в Даугавгриве пройдут учения с повышенным уровнем шума.