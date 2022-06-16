ВИДЕО: над Рижским замком пролетели американские истребители и воздушный заправщик

В четверг, 16 июня, над Латвией, в том числе над Рижским замком, пролетели два американских истребителя F-35 Lightning II и воздушный заправщик KC-135, свидетельствуют наблюдения портала Delfi.

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На событие пришли посмотреть примерно 100 заинтересованных жителей.

Как сообщалось ранее, два американских истребителя F-35 Lightning II и воздушный заправщик KC-135 собирались совершить полет на очень малой высоте в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе пролетят над Вантовым мостом и Рижским замком.

Полеты призваны продемонстрировать способность и решимость воздушных сил союзников гарантировать оборону региона

Также сегодня на военной базе в Даугавгриве пройдут учения с повышенным уровнем шума.