ВИДЕО: Новый поезд врезался в тормозное ограждение из-за человеческой ошибки

Один из новых поездов Pasažieru vilciens, которые сейчас тестируются и пока не перевозят пассажиров, врезался в тормозное ограждение. Это произошло не из-за технического состояния поезда, а из-за человеческой ошибки, сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

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Она подчеркнула, что это не технический сбой поезда, а человеческий фактор: торможение было начато слишком поздно.

Пока рано судить, получил ли поезд какие-то повреждения: это оценят инженеры Škoda Vagonka, которые приедут в Латвию из Чехии.

В Латвию уже доставлены 10 новых поездов Škoda Vagonka. Часть из них сейчас тестируется. Каждый поезд состоит из четырех вагонов, его длина 109 метров. В нем 436 сидячих и 454 мест.