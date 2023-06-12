ВИДЕО: Новый поезд врезался в тормозное ограждение из-за человеческой ошибки
Foto: Publicitātes foto

Один из новых поездов Pasažieru vilciens, которые сейчас тестируются и пока не перевозят пассажиров, врезался в тормозное ограждение. Это произошло не из-за технического состояния поезда, а из-за человеческой ошибки, сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

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Она подчеркнула, что это не технический сбой поезда, а человеческий фактор: торможение было начато слишком поздно.

Пока рано судить, получил ли поезд какие-то повреждения: это оценят инженеры Škoda Vagonka, которые приедут в Латвию из Чехии.

В Латвию уже доставлены 10 новых поездов Škoda Vagonka. Часть из них сейчас тестируется. Каждый поезд состоит из четырех вагонов, его длина 109 метров. В нем 436 сидячих и 454 мест.

@illegalfreedom_lv Fail 😂 #fail #skodavagonka #avarija #latvija ♬ Ответа Нет / Otveta Net — Molchat Doma
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