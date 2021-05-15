ВИДЕО: Очевидцы засняли смерч в Руцавском крае

В пятницу, 14 мая, во второй половине дня жители Руцавского края могли наблюдать, как в небе образуется смерч.

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В пятницу во многих местах Курземе прошли сильные дожди, преимущественно с градом и грозами. В окрестностях Руцавы и Лиепаи выпало 10-12 миллиметров осадков — примерно четверть месячной нормы.

Как сообщил метеоролог Томс Брицис, неизвестно, достиг ли смерч земли. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Как уже сообщалось, в воскресенье в Латвии сохранится слабый ветер и достаточно высокая влажность, поэтому, как и в субботу, местами ожидаются туман, дождь и грозы.

Дожди и грозы ожидаются в основном в Латгале и Видземе, вечером в районе Лиепаи, но они не будут такими сильными, как в субботу на востоке Латвии.

В Риге возможны туман и кратковременные дожди, ветер слабый, температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем до +21.