ВИДЕО: Очевидцы засняли смерч в Руцавском крае
Foto: Reuters/Scanpix

В пятницу, 14 мая, во второй половине дня жители Руцавского края могли наблюдать, как в небе образуется смерч.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пятницу во многих местах Курземе прошли сильные дожди, преимущественно с градом и грозами. В окрестностях Руцавы и Лиепаи выпало 10-12 миллиметров осадков — примерно четверть месячной нормы.

Как сообщил метеоролог Томс Брицис, неизвестно, достиг ли смерч земли. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Как уже сообщалось, в воскресенье в Латвии сохранится слабый ветер и достаточно высокая влажность, поэтому, как и в субботу, местами ожидаются туман, дождь и грозы.

Дожди и грозы ожидаются в основном в Латгале и Видземе, вечером в районе Лиепаи, но они не будут такими сильными, как в субботу на востоке Латвии.

В Риге возможны туман и кратковременные дожди, ветер слабый, температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем до +21.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"