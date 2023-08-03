ВИДЕО. По Даугавпилсу ходят солдаты в связи с предстоящими масштабными военными учениями

В рамках военных учений Nameja Vairogs солдаты Национальных вооруженных сил (НВС) в Даугавпилсе готовятся к всеобъемлющим учениям по обороне страны, которые пройдут осенью, сообщил в социальной сети Twitter командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

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Портал Delfi ранее сообщал, что со 2 по 4 августа в краях Видземе и Латгале пройдут военные учения Nameja vairogs.

Целью учений является отработка сотрудничества и совместимости НВС и подразделений союзников, чтобы подготовиться к всеобъемлющим учениям по гособороне Namejs 2023, которые пройдут осенью.

В военных учениях Nameja vairogs будут участвовать солдаты Латвии и стран-союзников, а также земессарги, чтобы отработать свои способности выполнения задач в различных обстоятельствах в любом месте Латвии.

В рамках учений колонны военной техники будут передвигаться по дорогам общего пользования и населенным пунктам.

Кроме того, в ходе учений будут видны пролеты самолетов союзных вооруженных сил, в том числе на малой высоте, а также их посадки в населенных пунктах.

Военные учения Namejs 2023 пройдут с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии.

Государственные и муниципальные учреждения, а также представители компаний и организаций частного сектора примут участие в учениях Namejs 2023 вместе с солдатами латвийских и союзных вооруженных сил, оказывая необходимую поддержку для нужд гособороны, тем самым укрепляя всеобъемлющую систему гособороны в Латвии.