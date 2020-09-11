ВИДЕО: Поющий голосом Интара Бусулиса мистер Мыльчик научит латвийских детей правильно мыть руки

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с Министерством здоровья начал кампанию по информированию общества “Мой руки дочиста, чтоб микробам там не было места” ("Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas"). Цель кампании – призвать родителей дошкольников и учащихся начальной школы обратить больше внимания на гигиену рук – своих и детей, формируя и укрепляя у детей правильные привычки мытья рук и здоровое отношений к их гигиене.

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Чтобы заинтересовать детей в мытье рук, в рамках кампании была создана также песня, посвященная правильному мытью рук: "Песенка про то, как моет руки Мыльчик" ("Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa"). Музыку к песенке сочинил продюсер Каспар Ансонс, а исполнил и записал ее Интар Бусулис.

"Правильное мытье рук – одна из самых эффективных мер для профилактики инфекционных заболеваний, которые ежедневно рекомендуется выполнять каждому, но особенно детям. Согласно статистике, из 62 зарегистрированных в 2019 году групповых случаев заболевания острыми кишечными инфекциями 37 случаев (60,1%) были зарегистрированы в учебных заведениях, где заражение произошло контактным путем. Необходимо также подчеркнуть, что вирусными кишечными инфекциями болеют главным образом дети в возрасте от 1 до 6 лет: в 2019 году из 3445 зарегистрированных случаев 1792 случая (52%) были зарегистрированы среди детей", – рассказала эпидемиолог отдела надзора за заболеваниями и иммунизации ЦПКЗ, эпидемиолог Рита Коротинска.

Результаты проведенного SKDS опроса среди родителей дошкольников и учащихся начальной школы показывают, что лишь 11,9% родителей моют руки в течение 20 секунд или дольше, что является рекомендуемой продолжительностью мытья рук, в то время как более 80% опрошенных родителей обычно посвящают мытью рук меньше времени. После посещения туалета всегда моют руки 64,8% родителей. Также вызывает беспокойство тот факт, что в общественных местах руки перед едой всегда моют 44,1%, а дома – еще меньше: 30,2% опрошенных родителей. После контактов с животными всегда моют руки 29,2%, а после сморкания, кашля или чихания – лишь 16,5%.