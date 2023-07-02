2 июля в Риге проходит шествие участников XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца. Во время мероприятия в Вецриге и в центре столицы предусмотрены значительные ограничения в движении транспорта вплоть до закрытия отдельных участков улиц.

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В воскресенье, 2 июля, шествие участников праздника начнется в 10:00 и пройдет в Риге по двум маршрутам. Первый маршрут: Набережная 11 ноября — ул.Калькю — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — ул. Бривибас — ул. Бруниниеку. Второй маршрут: Набережная 11 ноября — Полю гате — ул.Пилс — Домская площадь — ул. Смилшу — ул. Вальню — ул. Калькю — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — ул. Бривибас — ул. Бруниниеку.

Шествие началось с приветствия президента Эгилса Левитса, министра культуры Науриса Пунтулиса и директора LNKC Сигне Пуяте у памятника Свободы.

Шествие завершится в 18:30 около театра Дайлес. Общая протяженность маршрута - 1,8 км.

В воскресенье с 9:00 до 20:00 в Вецриге по маршруту праздничного шествия закрыто движение велосипедов, велорикш, электромобилей, электросамокатов и других транспортных средств, а также конных повозок. В воскресенье с 19:00 до 23:00 для участников состоится концерт открытия Праздника песни на территории Arēna Rīga.

В воскресенье движение транспортных средств будет закрыто или ограничено в центре Риги на нескольких улицах (подробнее - здесь).

Со 2 по 10 июля движение перечисленных видов транспорта будет закрыто на площадках проведения мероприятий, включая Верманский сад и Эспланаду. С 30 июня и до воскресенья, 9 июля, Верманский сад будет закрыт каждый день с 23:00 до 8:00.