Во время шествия Праздника песни в центре Риги будут значительные транспортные ограничения

В воскресенье, 2 июля, в Риге состоится шествие участников XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца. Во время мероприятия в Вецриге и в центре столицы предусмотрены значительные ограничения в движении транспорта вплоть до закрытия отдельных участков улиц, сообщает Рижская дума. В некоторых местах ограничения вводятся уже с субботы, 1 июля, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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С 18:00 субботы, 1 июля, до 6:00 3 июля будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Тербатас от бульвара Бривибас до сквера Бауманя.

Также с 22:00 субботы до 01:00 понедельника будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от улицы Калькю до улицы Муйтас, на улице, параллельной набережной 11 ноября; на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до улицы Шкюню.

В воскресенье, 2 июля, с 10:00 на двух маршрутах будет проходить шествие участников праздника. Один из маршрутов шествия пройдет по набережной 11 ноября — улице Калькю — площади Бривибас — бульвару Бривибас — улице Бривибас — улице Бруниниеку.

Второй маршрут шествия предусмотрен по набережной 11 ноября — Полю гате — улице Пилс — Домской площади — улице Смилшу — улице Вальню — улице Калькю — площади Бривибас — бульвару Бривибас — улице Бривибас — улице Бруниниеку.

В воскресенье с 19:00 до 23:00 для участников состоится концерт открытия Праздника песни на территории Arēna Rīga.

В воскресенье с 7:00 до окончания шествия Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией закроет или ограничит движение транспортных средств на нескольких улицах Вецриги и в центре города. Изменения в движении общественного транспорта вступят в силу с 9:30.

В воскресенье движение транспортных средств будет закрыто или ограничено на участке улицы Спорта от улицы Сканстес до улицы Кришьяня Валдемара, на улице Гростонас, улице Весетас на участке от улицы Спорта до улицы Ханзас, улице Миесниеку, улице Пилс, Полю гате, Бискапа гате, площади Гердера, улице Калькю, площади Пилс, Даугавас гате, Домской площади, улице Смилшу, улице Муку.

Также с 7:00 до конца шествия будет закрыто или ограничено движение транспортных средств на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от входа на автостоянку Jēkaba Arkāde до улицы Калькю, на участке улицы Бруниниеку от улицы Тербатас до улицы Кришьяня Валдемара, на участке бульвара Аспазияс от улицы Калькю до улицы Кришьяня Барона, на участке бульвара Райня от улицы Реймерса до улицы Инжениеру, на бульваре Бривибас (за исключением общестепнного транспорта), на участке улицы Бривибас от ул. Элизабетес до ул. Матиса, на участке улицы Элизабетес от улицы Базницас до улицы Тербатас (за исключением общественного транспорта), на участке улицы Стабу от улицы Тербатас до улицы Сколас, на участке улицы Гертрудес от улицы Тербатас до улицы Базницас.

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В указанное время также будет закрыто или ограничено движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Тербатас до улицы Базницас, улицы Блауманя на участке от улицы Тербатас до бульвара Бривибас, улицы Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Базницас, улице Тербатас на участке от улицы Элизабетес до улицы Меркеля, по бульвару Калпака на участке от бульвара Бривибас до улицы Реймерса (за исключением общестепнного транспорта), на участке улицы Меркеля от улицы Инжениеру до бульвара Бривибас, на улице Реймерса (за исключением общестепнного транспорта) и улице Архитекту.

В воскресенье с 9:00 до 20:00 на территории Вецриги по маршруту праздничного шествия будет закрыто движение велосипедов, велорикш, электромобилей, электросамокатов и других транспортных средств, а также конных повозок.

В воскресенье с 16:00 до 24:00 движение указанных транспортных средств будет закрыто в месте, где состоится открытие праздника (у многофункционального холла Arena Rīga).

Со 2 по 10 июля движение перечисленных видов транспорта будет закрыто на площадках проведения мероприятий, включая Верманский сад и Эспланаду.

С 30 июня и до воскресенья, 9 июля, Верманский сад будет закрыт каждый день с 23:00 до 8:00.

На сайте Рижской думы открыт новый раздел с информацией о транспортном сообщении в Риге во время Праздника песни и танца, а также карта предстоящих ограничений движения. Информация об ограничениях движения будет обновляться. Подробнее: riga.lv/lv/satiksme-vasara

Рижская дума призывает участников и гостей праздника по возможности передвигаться на общественном транспорте, а также пешком и на велосипедах, поскольку такие способы передвижения экологичны и экономны.