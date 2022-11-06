ВИДЕО. Сдан в эксплуатацию реновированный 5-этажный дом на ул. Дзелзавас

Столичная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) завершила проект реконструкции управляемого им здания на улице Дзелзавас, 90 (микрорайон Пурвциемс). Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия.

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Работы выполняло фирма SIA Trigone Būve, проект реновации многоквартирного здания разработала SIA Siltie Nami. Для реализации проекта в RNP привлекли дополнительное софинансирование ЕС в размере 303 130 евро на проведение ремонтных работ. Общие затраты на ремонт по проекту обошлись в 625 192,20 евро, период строительства составил 39 недель.

Здание в Риге на улице Дзелзавас 90 в Пурвциемсе было сдано в эксплуатацию в 1979 году. В 5-этажном жилом доме ("литовский проект") — 45 квартир. Общая площадь здания — 2961 кв.метров, общая площадь квартир — 2400,30 кв.метров.

В ходе реконструкции многоквартирного дома система отопления была заменена с однотрубной на двухтрубную, что дает ряд преимуществ — в каждой квартире теперь можно настроить желаемую комфортную температуру и платить в соответствии с потреблением. Утепление здания тоже дает возможность снизить счета за отопление более чем в два раза.

По инициативе собственников квартир выполнено утепление фундамента и чердака, реновирован фасад, заменены кровля здания, окна в квартирах и двери на лестничных клетках, водопровод и канализация здания. Проведена очистка системы вентиляции и обновлена система отопления.

Foto: Infografika Dzelzavas 90

По словам Роналда Нейманиса, председателя правления RNP, "проделана амбициозная работа, которая окупится для жильцов дома — как в плане ежемесячных счетов, которые будут значительно ниже, так и в повседневном комфорте в каждой квартире".

"Замена всех общих коммуникаций здания, полная трансформация системы отопления, новая крыша и многое другое, что даст жильцам дома более комфортную жизнь и позволит значительно уменьшить ежемесячные платежи. Например, плата за отопление снизится более чем в два раза", - подчеркнул Нейманис.

"В Риге 6000 зданий, большинство из которых не утеплены. Нам всем нужны такие истории успеха, как этот дом, что доказывает - ремонт дома возможен. Решение домохозяйства не только правильное, но и мудрое. Отныне налог на недвижимость дома на улице Дзелзавас будет на 90% ниже, чем у других зданий", - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.