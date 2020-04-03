ВИДЕО: SPKC начинает информационную кампанию о профилактике Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начинает информационную кампанию "Дом. Мыло. Два метра" об основных принципах профилактики заболевания Covid-19, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.

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SPKC напоминает, что Covid-19 распространяется через тесный контакт с зараженным лицом воздушно-капельным путем либо через поверхности и предметы.

Поэтому специалисты рекомендуют находиться дома, работать удаленно, если это возможно, воздерживаться от посещения публичных мест, часто мыть руки с мылом в течение по крайней мере 20 секунд.

Особенно важно мыть руки после посещения общественных мест, чиханья или кашля, контакта с больными, посещения туалета, а также перед едой. Рекомендуется соблюдать дистанцию два метра от других людей, в том числе в публичных местах это обязательное требование.

Материалы информационной кампании будут распространяться по радио, телевидению, размещаться на порталах, в социальных сетях, а также как наружная реклама.

SPKC напоминает, что характерными симптомами Covid-19 являются повышенная температура, боль в горле, кашель и затрудненное дыхание. Примерно каждый шестой заболевший переносит заболевание в тяжелой форме. В группу риска входят пожилые и люди с хроническими заболеваниями.