ВИДЕО: Сразу после выборов на велотрек "Марс" пришли пилить деревья; полиция разогнала акцию протеста

В понедельник, 31 августа, на территорию бывшего велотрека "Марс" пришли люди с пилами. Защитники территории собрались на акцию протеста и мешали движению по улице Бривибас, но полиция прекратила акцию и освободила проезжую часть.

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Активисты, которые хотят, чтобы на территории бывшего велотрека был парк, а не новое здание Службы госбезопасности, призвали всех собраться в парке и не дать пилить деревья. Собралось около 20 человек. Они пересекали пешеходные переходы пешком и на велосипедах. Некоторые активисты хромали и даже ползли, задерживаясь на красный свет. Возле территории "Марса" образовалась пробка.

Полиция пыталась освободить проезжую часть и помогала людям перейти дорогу или даже уносила их с проезжей части. На место акции прибыли дополнительные силы полиции, которые пытаются регулировать движение, но периодически кто-то из протестующих ложился на дорогу.

Активисты скандировали: "Marsa parks! Marsa parks!" ("парк "Марс").

Полиция попыталась задержать одного из активистов, в конфликт с полицией вступила его мать.

Pie Marsa parka šobrīd. Analoģijas ar austrumvalsti satriecošas pic.twitter.com/rZBpILsxhM — Ingmārs Pūķis (@PuukjisIN) August 31, 2020



Защищающие молодого человека другие активисты кричат о том, что полиция должна разбираться с теми, кто пилит деревья, потому что они приехали на машинах с закрытыми номерами. Агентство LETA тоже отмечает, что номерные знаки на машинах рабочих с пилами закрыты. Их на территории за забором довольно много, и деревья пилятся в довольно бодром темпе, а кусты сразу распиливаются на щепки.

Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич подтвердил, что начаты подготовительные работы для строительства здания Службы госбезопасности на Бривибас гатве, 207. VNĪ подчеркивает, что на территории максимально сохранят существующие деревья — минимум 25, в том числе дуб и ряд лип вдоль улицы Ропажу. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по озеленению.

"Учитывая, что район Тейки застроен плотно, VNĪ понимает желание общества устроить парк. Уважая просьбу активистов и общественные интересы, VNĪ выполняла обещание и не стремилась начать строительство до тех пор, пока вопрос повторно не рассмотрит правительство и Сейм", — подчеркнул Гришкевич, добавив, что пожелание жителей Тейки принято к сведению, но участок на Бривибас гатве, 207 всегда в соответствии с планом Риги считался территорией под застройку.

Как сообщалось, новое здание Службы госбезопасности будет построено на территории бывшего велотрека "Марс". Решение принималось тайно, и жители окрестных домов возмущены — они надеялись, что у них будет парк, котором де-факто это территория была уже давно, а полноценного парка в том районе нет.

Среди защитников парка есть члены партии "Прогрессивные", которая вместе с "Развитие/За" победила на выборах в Рижскую думу. "Прогрессивные" морально поддержали активистов, но признали, что ничем не могут помочь.

Основатель общества окрестностей Тейки и одна из активных противниц строительства здания Службы госбезопасности Селина Ванцане сказала порталу Delfi, что то, что такая ситуация произошла сразу после выборов, пугает. Те, кто это сделал, не стали дожидаться, когда начнет работать новая Рижская дума, в которую прошли многие защитники парка. По ее словам, это политическое решение, и выполняется оно довольно брутально.

Visi uz Marsa parku aizstāvēt kokus. Jau sāka zāģēt. TAGAD! pic.twitter.com/hRVMq6a883 — Māris Kalējs (@mariskalejs) August 31, 2020