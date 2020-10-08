Сегодня с 8:30 до 10:00 у здания Сейма прошел пикет о необходимости правовой защиты всех семей, сообщил агентству LЕТА представитель организаторов пикета Кирил Кирсис.

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По его словам, пикет организован из-за того, что Сейм неоднократно отклонял законодательные инициативы, регулирующие сожительство не состоящих в браке пар. Кирсис пояснил, что в марте 2018 года комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила инициативу о принятии закона о сожительстве, которую подписали 10 276 человек, а в июне 2019 года Сейм 60 голосами "против" и 23 голосами "за" отклонил поданный объединениями партий "Для развития/За!" и "Новое Единство" законопроект о супругах.

Также 30 сентября этого года комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не передавать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 392 гражданами Латвии инициативу о регистрации однополых партнеров.

Кирсис подчеркнул, что Сейм не должен повторно игнорировать инициативы жителей страны, парламент обязан выполнять записанный в принципах демократии долг — уважать права меньшинств.

"Государство должно выполнять записанную в Конституции обязанность — защищать все семьи, в том числе те, которые не могут или не хотят регистрировать брак", — подчеркивает Кирсис.