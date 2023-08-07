В понедельник, 7 августа, на Латвию обрушилась сильная гроза, из-за которой метеорологи объявили оранжевое предупреждение. В дополнение ко всем другим неприятностям гроза повалила деревья на железнодорожные пути, что привело к остановке поезда из Зилупе в Ригу.

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Поезд из Зилупе в Ригу отправился в 15.07. В столице он должен был быть в 19.30. Однако на этапе Смилтене-Аташиене состав был вынужден остановиться из-за упавших деревьев, сообщает Pasažieru vilciens. Рейс был задержан примерно на полтора часа.

На других маршрутах пассажирские поезда также могут опаздывать на 15-60 минут из-за последствий непогоды.