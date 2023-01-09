На минувшей неделе в один из дней утром на улице Саласпилс, рядом с торговым центром Akropole, образовалась большая пробка. Два встречных водителя остановились на сужении улицы, оба не были готовы уступить дорогу, поэтому пробка образовалась в обоих направлениях.

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На видео очевидца Эдуардса запечатлено, как у многоквартирного дома, где в сужении улицы всего одна полоса движения, ни один из водителей был не готов уступить дорогу. К одному из транспортных средств в сужении подходили водители других транспортных средств, которые просили автомобилиста сдать назад, чтобы остальные могли проехать.

Двое автомобилистов простояли так не менее четырех минут, некоторые из стоявших в пробке не выдержали и поехали по траве искать другой маршрут движения. Не выдержав психологического давления окружающих, один из водителей уступил дорогу и, наконец, пропустил остальных, но на этом все не закончилось — хоть он и был вынужден признать свое поражение, водитель вышел из автомобиля и ударил ногой проезжающее транспортное средство, которое он только что блокировал на протяжении нескольких минут.

К сожалению, видео очевидца обрывается через пять минут, но скорее всего два водителя продолжали выяснять, были ли нанесены какие-либо повреждения автомобилю после удара.

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