ВИДЕО: в Кенгарагсе возник пожар в жилом доме (ДОПОЛНЕНО)

Очевидцы сообщают о серьезном пожаре в пятиэтажном жилом доме в Кенгарагсе, расположенному на ул. Локомотивес, 64.
Как сообщают очевидцы пожар возник в одной из квартир многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но задымление происходило на нескольких этажах.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы, из дома пришлось спасать 13 человек, двое из них переданы медикам. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Судя по фотографиям, на месте происшествия работали несколько машин пожарно-спасательной службы.
Видео пожара было выложено в группе "Кенгарагс" в Facebook.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение. Ведется следствие.