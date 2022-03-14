ВИДЕО: в Кенгарагсе возник пожар в жилом доме (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Publcitātes foto

Очевидцы сообщают о серьезном пожаре в пятиэтажном жилом доме в Кенгарагсе, расположенному на ул. Локомотивес, 64.

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Как сообщают очевидцы пожар возник в одной из квартир многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но задымление происходило на нескольких этажах.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, из дома пришлось спасать 13 человек, двое из них переданы медикам. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Судя по фотографиям, на месте происшествия работали несколько машин пожарно-спасательной службы.

Видео пожара было выложено в группе "Кенгарагс" в Facebook.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение. Ведется следствие.

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