ВИДЕО: в Риге прошла массовая акция протеста таксистов

В четверг, 18 июня, в Риге прошла массовая акция протеста таксистов, которые выступают против системы расчетов, сообщили ранее организаторы акции.

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В 8 часов утра колонна протестующих водителей такси отправилась от торгового центра Spice в центр города. Сперва таксисты покружили вокруг здания Кабинета министров (около 9 часов утра), а затем — направилися к зданию Министерства сообщения, которое расположено около железнодорожного вокзала на ул. Гоголя, 3.

Таксисты протестуют против системы, при которой фиксированные тарифы не соответствуют реальным показаниям счетчика. Таким образом водителю фактически приходится покрывать разницу между уплаченной суммой и показаниями счетчика.

Другое требование протестующих — добиться изменения ситуации, при которой не установлена минимальная стоимость услуг такси, что открывает возможности для демпинга и стимулирует развитие теневой экономики.