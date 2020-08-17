В понедельник в эфире передачи Delfi TV "Par ko balsot Rīgā?" ("За кого голосовать в Риге?") с ведущим Янисом Домбурсом на вопросы, связанные с грядущими внеочередными выборами в столице, отвечали представители Русского союза Латвии (РСЛ).
ВИДЕО: В студии Delfi TV на вопросы о грядущих выборах в Риге ответили представители РСЛ(4)
Authors
rus.DELFI.lv
APP - Article Actions
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также