ВИДЕО: Вчера над Латвией камеры зафиксировали два метеора с "хвостом"

Около девяти вечера в среду, 25 марта, над Латвией были зафиксированы два метеора с "хвостом", рассказала агентству LETA член правления Латвийского астрономического общества и редактор портала StarSpace.lv Анна Гинтере.

Камеры StarSpace AllSky зафиксировали один метеор в 20:24 и второй в 20:46.

"Сама своими глазами видела первый. Они были слишком маленькие, чтобы стать метеоритами. Скорее всего, разлетелись на мелкие кусочки или на пыль в атмосфере", — рассказала Гинтере.

По ее словам, эти метеоры даже нельзя назвать болидами, они классифицируются как метеоры с "хвостом". В народном языке их называют падающими звездами, и еще какой-то момент после их исчезновения можно видеть след, которые они оставляют за собой.

Гинтере предполагает, что эти метеоры могли принадлежать к мартовским Геминидам (радиант созвездия Близнецов) или Камелопардалидам (радиант созвездия Жирафа). Максимум этих потоков был 22 марта.