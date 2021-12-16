ВИДЕО. "Желтое" предупреждение: ночью повысится уровень воды в Огре. На реках — ледоход

В ночь с четверга на пятницу на участке Лиелпечи-Огре продолжит повышать уровень воды в реке Огре, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В четверг после обеда уровень воды в Огре возле Лиелпечи повысился на 0,9 метров. К повышению воды привел ледоход.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ночью уровень воды поднимется еще больше. С 23.00 объявлено "желтое" предупреждение, которое будет в силе до 15.00 пятницы.

Метеорологи предупреждают, что следует соблюдать осторожность при перемещении в районах, подверженных наводнениям. Находиться на льду очень опасно, уровень воды может быстро меняться, лед перешел в движение.

Уже сообщалось, что в четверг днем ​​в Лиелупе и Даугаве начался ледоход.

На этой неделе продолжаются оттепели, таяние снега и льда, подъем рек. За прошедшие сутки уровень воды в большинстве рек Латвии повышался с разной интенсивностью.