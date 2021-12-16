ВИДЕО. "Желтое" предупреждение: ночью повысится уровень воды в Огре. На реках — ледоход

В ночь с четверга на пятницу на участке Лиелпечи-Огре продолжит повышать уровень воды в реке Огре, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг после обеда уровень воды в Огре возле Лиелпечи повысился на 0,9 метров. К повышению воды привел ледоход.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ночью уровень воды поднимется еще больше. С 23.00 объявлено "желтое" предупреждение, которое будет в силе до 15.00 пятницы.
Метеорологи предупреждают, что следует соблюдать осторожность при перемещении в районах, подверженных наводнениям. Находиться на льду очень опасно, уровень воды может быстро меняться, лед перешел в движение.
Уже сообщалось, что в четверг днем в Лиелупе и Даугаве начался ледоход.
На этой неделе продолжаются оттепели, таяние снега и льда, подъем рек. За прошедшие сутки уровень воды в большинстве рек Латвии повышался с разной интенсивностью.
Ledus iešana šorīt Ogrē.— Toms Bricis (@boms_tricis) December 17, 2021
Video: Jeļena Visovena pic.twitter.com/cdf2QXvmeg