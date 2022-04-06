На прошлой неделе по территории города Бауска разгуливала лиса, сообщает газета Bauskas dzīve. Животное не боялось ни лая собак, ни людей. Впрочем, зоолог Инта Ланге считает такое поведение лисы нормальным. "У людей сформировалось представление, что если животное подходит так близко, то оно обязательно больное, но это не так", — рассказала она порталу Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает издание Bauskas dzīve, лиса с интересом разглядывала женщину, которая снимала животное на камеру в мобильном телефоне. Лиса совершенно не боялась людей и даже не постеснялась справить нужду на глазах записывающей видео женщины, а затем двинулась в направлении стадиона. Бродячих лис в городе замечали и раньше.

Руководитель природного парка "Лигатне" Инта Ланге изучила видео. По ее словам, ничего необычного в поведении животного нет — лиса хоть и не боится человека, но держится на расстоянии. "Пути лис и людей могут пересекаться. Это нормально", — рассказала заолог порталу Delfi.

По словам Ланге, лисы часто встречаются в пределах города. Животных не раз замечали в Риге, Малпилсе и Айзкраукле. При этом случай Латвии ничем не отличается от примеров других стран. Лис можно часто увидеть в центральных парках Парижа и Лондона.

"Лисы хорошо приспосабливаются к жизни в любом месте, — рассказала Ланге. — Город хорошо подходит для их обитания. Здесь лисы могут чувствовать себя в безопасности, потому что на них не охотятся, а рядом с человеком всегда много еды.

По словам специалиста, бояться лис не нужно. Они не нападают, держатся в стороне и не причиняют никакого вреда детям. Последний случай бешенства у лисы был выявлен более 10 лет назад. Лисы не переносят другие заболевания, опасные для человека.

"У людей сформировалось представление, что если животное подходит так близко, то оно обязательно больное, но это не так. Единственное правило, которое должен соблюдать человек при контакте с лисами, — не кормить", — предупредила зоолог.