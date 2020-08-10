Видевший только деревню и работу в Англии латвиец выиграл 100 000 евро: хочет путешествовать

Активный участник различных латвийских лотерей, 58-летний мужчина из сельской местности в Видземе, выиграл в "Лотерею столетия" 100 000 евро. "Руки начали трястись. Звоню жене, она по чернику поехала. Та говорит — пока не перечислят и на мой счет, не поверю", — приводит его слова Latloto.lv.

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"Мы долгое время прожили вместе и видели одну лишь сельскую местность и Англию. Теперь хочется куда-нибудь поехать — это было бы самым важным, на что тратить деньги. Но и это на время пандемиии придется отложить. А пока что будем делать ремонт и обустроим дом", — признался счастливчик.