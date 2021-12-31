Вике-Фрейберга: 2022-й будет совершенно непрогнозируемым годом

2022-й год принесет очень серьезные угрозы, и все же не стоит забывать о том, что надежда умирает последней. Об этом в интервью передаче Spried ar Delfi заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вике-Фрейберга полагает, что год будет совершенно непрогнозируемым. Главными источниками угрозы она считает ситуацию в России и риски, связанные с Covid-19.

"Реальная угроза связана как с отношением России к собственному прошлому, так и с тем, что она позиционирует себя как крайне важную державу и привлекает к себе внимание. Такое детское желание: так же непослушные дети шалят, потому что хотят внимания. Такое отношение может стать крайне опасным, особенно при авторитарной власти, где один человек решает очень многое", — полагает Вике-Фрейберга.

"Может быть и угроза со стороны пандемии. В то же время, мы все же тоже действуем, поэтому важно, каким будет баланс. Думаю, что следующий год будет крайне непрогнозируемым", — заявила она.

В 2022 году Вике-Фрейберга пожелала жителям Латвии заботиться о своей безопасности, здоровье, о семье и в целом не забывать о своих близких и окружающих.