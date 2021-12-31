Вике-Фрейберга: 2022-й будет совершенно непрогнозируемым годом
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

2022-й год принесет очень серьезные угрозы, и все же не стоит забывать о том, что надежда умирает последней. Об этом в интервью передаче Spried ar Delfi заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вике-Фрейберга полагает, что год будет совершенно непрогнозируемым. Главными источниками угрозы она считает ситуацию в России и риски, связанные с Covid-19.

"Реальная угроза связана как с отношением России к собственному прошлому, так и с тем, что она позиционирует себя как крайне важную державу и привлекает к себе внимание. Такое детское желание: так же непослушные дети шалят, потому что хотят внимания. Такое отношение может стать крайне опасным, особенно при авторитарной власти, где один человек решает очень многое", — полагает Вике-Фрейберга.

"Может быть и угроза со стороны пандемии. В то же время, мы все же тоже действуем, поэтому важно, каким будет баланс. Думаю, что следующий год будет крайне непрогнозируемым", — заявила она.

В 2022 году Вике-Фрейберга пожелала жителям Латвии заботиться о своей безопасности, здоровье, о семье и в целом не забывать о своих близких и окружающих.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (7) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt