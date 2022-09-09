Вике-Фрейберга: у Англии не было правителя сравнимого с Елизаветой II

Королева Великобритании Елизавета II — человек, преданно и с чувством долга служивший своей стране и исполнявший миссию монарха. За всю историю Англии не было такого монарха, который бы так исполнял свои обязанности, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в эфире Латвийского телевидения.

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Экс-президент, во время президентства которого Елизавета II посетила Латвию, сказала, что жизнь Елизаветы II является доказательством того, насколько важными могут быть функции репрезентативного глава государства, какую большую роль он может играть.

Вике-Фрейберга выразила соболезнования сыну Елизаветы, новому королю Карлу III, всей семье королевы и британскому народу, которые любили и уважали королеву как уникальную личность, которая "привела представление о своей стране до такого совершенства, что его невозможно превзойти".

Экс-президент напомнила, что Елизавета II приехала в Латвию, будучи хорошо осведомленной о стране и здешних условиях. Во время ее визита посольство Великобритании устроило прием, на котором по просьбе королевы собрались самые видные представители Латвии в различных областях. Королеве было что сказать каждой из этих групп. "Я потерял дара речи от восхищения. Это непростая работа, не каждому под силу", — сказала экс-президент.

Вике-Фрейберга признала, что Елизавета II была "монархом современных времен". Как человек она была доброй, уважительной, дружелюбной. "Ее достоинство и уважение к каждому человеку — это то, чем можно только восхищаться", — сказала экс-президент.

"Я восхищаюсь этой ее способностью чувствовать долг, который есть у монарха и который отличается от долга избранного представителя страны", — отметила экс-президент.

Как уже сообщалось, в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II.