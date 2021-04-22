Вильнюс заменит металлические ограждения зелёными. Рига не хочет
Foto: KTesh / cc

В Вильнюсе началась работа по сносу металлических пешеходных барьеров. На их месте появятся зеленые ограждения. Рига этому примеру следовать не спешит, выяснили журналисты Русского вещания LTV7.

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Как отмечает портал Rus.Lsm.lv, в Риге традиция установки барьеров из металла давняя. Несколько лет назад на улицах стали появляться и конструкции, по поводу которых пошутил даже министр сообщения: "готовимся к нашествию динозавров".

Старые металлические барьеры будут демонтированы не только в центре Вильнюса, но и на окраинах. Вместо них только в этом году посадят более 10 тысяч кустов. В Риге зеленые ограждения появятся в этом году на реновируемых улицах Чака и Гертрудес. Однако в Департаменте сообщения Рижской думы не собираются менять пешеходные барьеры на зеленые ограждения, например, вблизи школ и детских садов.

"Кто-то говорит, что металлические барьеры — это что-то устаревшее, но я бы так легко от них не отказывался. К кустам не пристегнешь велосипед, в каких-то местах действительно кусты могут быть элементом дизайна и освежить город. Но я бы миксовал — где-то оставил кусты, где-то барьеры, которые одновременно давали бы безопасность и одновременно служили велоштативами", — считает глава департамента Виталий Рейнбах.

Городские активисты считают, что металлические барьеры как раз опасны — как для автомобилистов, так и для пешеходов. "Потому что если автомобиль врезается в эти ограждения, они могут как попасть в салон автомобиля, так и врезаться в пешеходов — и острыми углами нанести травмы", — объясняет Михаил Симвулиди, председатель правления общества "Город для людей".

Кроме того, отмечает он, зеленые ограждения могли бы улучшить качество воздуха и собирать пыль, которая при дожде смывается в канализацию. Рижане жалуются на песок, которого этой сухой весной скопилось очень много на обочинах дорог. При ветре он летит в лицо прохожим. Столичные службы постепенно начали вывозить песок с дорог, но следующей весной ситуация может повториться — тогда как зеленые ограждения могли бы частично решить эту проблему.

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