Вильнюс заменит металлические ограждения зелёными. Рига не хочет

В Вильнюсе началась работа по сносу металлических пешеходных барьеров. На их месте появятся зеленые ограждения. Рига этому примеру следовать не спешит, выяснили журналисты Русского вещания LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает портал Rus.Lsm.lv, в Риге традиция установки барьеров из металла давняя. Несколько лет назад на улицах стали появляться и конструкции, по поводу которых пошутил даже министр сообщения: "готовимся к нашествию динозавров".

Старые металлические барьеры будут демонтированы не только в центре Вильнюса, но и на окраинах. Вместо них только в этом году посадят более 10 тысяч кустов. В Риге зеленые ограждения появятся в этом году на реновируемых улицах Чака и Гертрудес. Однако в Департаменте сообщения Рижской думы не собираются менять пешеходные барьеры на зеленые ограждения, например, вблизи школ и детских садов.

"Кто-то говорит, что металлические барьеры — это что-то устаревшее, но я бы так легко от них не отказывался. К кустам не пристегнешь велосипед, в каких-то местах действительно кусты могут быть элементом дизайна и освежить город. Но я бы миксовал — где-то оставил кусты, где-то барьеры, которые одновременно давали бы безопасность и одновременно служили велоштативами", — считает глава департамента Виталий Рейнбах.

Городские активисты считают, что металлические барьеры как раз опасны — как для автомобилистов, так и для пешеходов. "Потому что если автомобиль врезается в эти ограждения, они могут как попасть в салон автомобиля, так и врезаться в пешеходов — и острыми углами нанести травмы", — объясняет Михаил Симвулиди, председатель правления общества "Город для людей".

Кроме того, отмечает он, зеленые ограждения могли бы улучшить качество воздуха и собирать пыль, которая при дожде смывается в канализацию. Рижане жалуются на песок, которого этой сухой весной скопилось очень много на обочинах дорог. При ветре он летит в лицо прохожим. Столичные службы постепенно начали вывозить песок с дорог, но следующей весной ситуация может повториться — тогда как зеленые ограждения могли бы частично решить эту проблему.