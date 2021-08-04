Вилы против шприца. Сейм концептуально одобрил обязательную вакцинацию

Сейм в первом чтении принял законопроект, вводящий обязательную вакцинацию для ряда профессий (медики, педагоги, социальные работники) и дающий работодателям право с 1 октября увольнять непривитых сотрудников. Второе окончательное чтение законопроекта состоится не ранее второй половины августа.

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Итоги голосования по первому чтению — 45 депутатов "за", 20 депутатов "против", никто не воздержался. Кворум был соблюден — в голосовании приняли участие более половины всех депутатов Сейма (65 из 100). Однако, очевидно, что многие депутаты, которые фактически присутствовали на заседании, предпочли вообще не голосовать.

Парламент намерен принять законопроект в срочном порядке — в двух, а не в трех чтениях. За это проголосовали 44 депутата, 32 были против, 1 воздержался.

Сейм принял решение, что до 18 августа депутаты могут подавать поправки к законопроекту. По процедуре, все поправки должны быть сначала рассмотрены в ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Соответственно, Сейм утвердит законопроект не ранее второй половины августа.

В ходе дебатов оппозиция остро критиковала законопроект. Начало дискуссиям положил депутат Алдис Гобземс ("Закон и порядок"), который призвал всех жителей Латвии подойти сегодня в 20.00 к зданию Сейма, чтобы выразить свое несогласие с обязательной вакцинацией. Речь Гобземса изобиловала образами и сравнениями. Депутат заявил, что власть придержащие пытаются установить "чистый я или не чистый член общества". Жителям Латвии он посоветовал прихватить с собой к Сейму вилы, символически противопоставив их шприцу с вакциной. "Отстреливайтесь от детей и учителей брызгами из своего шприца", — сказал депутат, пообещав "поднять латвийское общество" против злодеев, поддерживающих принудительную вакцинацию.

В тот момент, когда Гобземс сравнил происходящее с событиями XX века в нацистской Германии, вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая консервативная партия) призвала парламентария выбирать приемлемые аналогии.

Независимый депутат Юлия Степаненко заявила, что обсуждение законопроекта в ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции перед рассмотрением на заседании парламента носило формальный характер. Степаненко отметила, что Министерство юстиции не отрицало того, что законопроект, который окажет влияние на жизнь и здоровье людей, готовился в большой спешке. Степаненко прогнозирует, что к второму чтению сами министерства подадут множество поправок, которые призваны как бы создать иллюзию того, что законопроект подправлен, но его суть останется прежней.

Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") отметила, что нормальный процесс вакцинации должны были обеспечивать семейные врачи. Именно им следовало выделить средства на реальную работу по убеждению пациентов решиться на прививку, а не на сомнительные рекламные кампании, считает Лочмеле. Депутат Валерий Агешин ("Согласие") заявил, что ему непонятно, как обязательная вакцинация соответствует демократическим принципам и принципам правового государства.

Эдгарс Таварс, депутат от Союза "зеленых" и крестьян, напомнил о том, что осенью возрастут расходы на электричество, и людей нельзя в такой ситуации оставлять без доходов, уволив за отказ вакцинироваться.

Как уже сообщалось ранее, оппозиция пригрозила, что в случае утверждения законопроекта Сеймом соберет подписи 34 депутатов (конституционное меньшинство), чтобы приостановить провозглашение закона и осуществить попытку передать законопроект на всенародное голосование.