Винькеле: целесообразно было бы перенести школьные каникулы

Министр здравоохранения Илзе Винькеле считает, что было бы целесообразно перенести весенние школьные каникулы на неделю или две, чтобы нарушить привычный ритм путешествий.

Министр сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3, что ее предложение пока не получило поддержки, однако, если будет необходимо, она еще раз предложит рассмотреть этот вопрос.

Одновременно школы рассматривают возможности объявить после каникул карантин, если они не будут перенесены, или проводить обучение дистанционно.

Пока учреждения образования работают в обычном режиме. Планируется, что с 16 по 20 марта весенние каникулы будут у учащихся с 1-го по 11-й класс, а с 23 по 27 марта — у учащихся 12-х классов.

Винькеле также сообщила, что на повестке дня стоит вопрос об ограничении численности участников публичных мероприятий. Также в ближайшее время с высокой вероятностью будет расширен так называемый красный список стран, которые нельзя будет посещать.

Также министр высоко оценила вероятность, что в ближайшее время добавятся новые больные Covid-19 из группы туристов, в которой уже есть семь заболевших.

Как сообщалось, в Латвии Covid-19 выявлен у восьми человек, в том числе семь являются членами одной группы туристов, которая 7 марта вернулась в Латвию одним рейсом из Италии.