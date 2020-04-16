Винькеле: Центры социального ухода вяло используют возможность тестировать постояльцев

Довольно мало центров социального ухода до сих пор воспользовались возможностью бесплатно проверить постояльцев на Covid-19, сообщала во время пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле, передает LETA.

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“К сожалению, наблюдается сравнительная пассивность, мало [учреждений] добровольно подает заявки и те, к кому обратилась Национальная служба здравоохранения, не особо отзывчивы”, - указала Винькеле.

Министр призвала самоуправления и центры социального ухода использовать эту возможность. В таких учреждениях обычно находятся люди с высоким риском осложнений и проблем со здоровьем в случае, если они заболеют Covid-19, указывают эпидемиологи. В то же время в пансионатах и центрах ухода выше риск распространения болезни из-за плотного проживания и небольшого количества персонала. Поэтому новый коронавирус там может вызвать плохо контролируемые вспышки с большим числом заболевших и летальных случаев.

Винькеле выразила удовлетворенность тем, что в целом объемы тестирования растут. Это является основной тактикой контроля заболеваемости в Латвии.

Как уже сообщалось, за последние сутки были проверены 1406 человек и девять из них оказались больны новым коронавирусом. В стационаре находятся 45 пациентов, три из которых в тяжелом состоянии. Стационар покинули 57 пациентов.