Винькеле: для системы здравоохранения было бы критично, если количество госпитализированных с Covid-19 превысило бы 500
Foto: LETA

Для системы здравоохранения было бы критично, если количество госпитализированных с Covid-19 превысило бы 500, заявила сегодня после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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В латвийских больницах имеется 250 "инфекционных коек", и на данный момент все они заняты.

Следующий шаг — "со сравнительно безболезненной перестройкой" удвоить это количество коек. Критическим показателем, при котором Латвия должна вводить меры наивысшего, "красного" уровня, было бы 400-500 госпитализированных.

Кроме того, есть и другие факторы, которые трудно прогнозировать, например, доступность персонала. Это связано, в частности, с количеством медиков, находящихся на карантине и в самоизоляции.

"Принимая решение о введении следующей степени ограничений, мы учитываем несколько факторов, но не можем назвать точную цифру. И не потому, что что-то скрываем, но это зависит от количества острых пациентов и медицинского персонала. Ориентировочно это 500 коек", — сказала министр.

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LETA

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LETA

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