Винькеле: если к концу недели заболеваемость не вырастет, можно снова смягчить ограничения

В конце этой недели можно будет сделать первые выводы о том, не навредило ли смягчение мер. Если число заболевших и находящихся в больнице пациентов сильно не увеличится, можно будет осторожно планировать следующие шаги по смягчению режима ЧС, рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!").

"В целом тенденция в Латвия такова, что случаев инфицирования становится меньше, это значит, что ограничительные меры достигают цель. Но мы наблюдаем появление нескольких очагов инфекции", — отмечает министр.

Обнаружение очагов стало возможным потому, что в Латвии целенаправленно тестируется клиенты и работники центров социального ухода — они относятся к группе риска. Этот подход, обещает Винькеле, будет сохранен до конца ЧС.

Как министр уже говорила раньше, правительство будет учитывать четыре параметра — эпидемиологическую ситуацию, нагрузку на систему здравоохранения, ситуацию в других странах и общественную безопасность в целом — в том числе возможность контроля и психологическое благополучие общества.