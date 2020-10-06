Винькеле: если пассажиры не будут надевать маски, придется ввести штраф

За неиспользование масок в общественном транспорте со временем могут ввести штрафы.
Во вторник министры обсуждали вопрос о том, как контролировать ношение масок в общественном транспорте, и министр здравоохранения Илзе Винькеле предложила предусмотреть административный штраф за невыполнение этого требования.
"Я почти уверена, что полгода нам придется жить в тени "Covid-19". За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим "Covid-19", зачем нужно носить маски", — сказала министр.
Представитель Минюста Лайла Медина сообщила, что вопрос обсуждается, однако эксперты договорились сначала ввести более мягкие меры. В то же время, если общество будет игнорировать требование ношения масок в транспорте или же его выполнение нельзя будет контролировать, придется рассмотреть возможности штрафов.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с предложением главы Минздрава о штрафах и сказал, что нужно своевременно подготовить поправки об административной ответственности за отсутствие маски в общественном транспорте.
:mask: Lietosim maskas sabiedriskajā transportā! Tā mēs pasargāsim savus līdzcilvēkus, un tā mēs nodrošināsim to, ka bērni varēs turpināt iet uz skolu. https://t.co/WpSdnjMDi8 pic.twitter.com/423n9lcV6P— Mārtiņš Staķis (@MStakis) October 6, 2020