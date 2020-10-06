Винькеле: если пассажиры не будут надевать маски, придется ввести штраф

За неиспользование масок в общественном транспорте со временем могут ввести штрафы.

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Во вторник министры обсуждали вопрос о том, как контролировать ношение масок в общественном транспорте, и министр здравоохранения Илзе Винькеле предложила предусмотреть административный штраф за невыполнение этого требования.

"Я почти уверена, что полгода нам придется жить в тени "Covid-19". За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим "Covid-19", зачем нужно носить маски", — сказала министр.

Представитель Минюста Лайла Медина сообщила, что вопрос обсуждается, однако эксперты договорились сначала ввести более мягкие меры. В то же время, если общество будет игнорировать требование ношения масок в транспорте или же его выполнение нельзя будет контролировать, придется рассмотреть возможности штрафов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с предложением главы Минздрава о штрафах и сказал, что нужно своевременно подготовить поправки об административной ответственности за отсутствие маски в общественном транспорте.