Винькеле: если заболеваемость будет расти, придется ввести новые ограничения

Если существующих ограничений не хватит для того, чтобы остановился рост заболеваемости коронавирусов, придется еще больше ограничить возможность толпиться, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Нужно по возможности уменьшить число контактов между людьми и их перемещение с места на место, потому что это способствует распространению вируса. Учитывая пример других стран, Латвия может ограничить и торговлю. Пока что единственное ограничение в этой сфере — это закрытие отдельных магазинов в торговых центрах на выходных. Но есть страны, где открыты только аптеки и продуктовые магазины, напомнила Винькеле.

"Ничего нового и оригинального мы выдумать не можем. Придется идти той дорогой, что и другие европейские страны", — резюмировала Винькеле, добавив, что надеется, что новые ограничения вводить не придется.