Винькеле: если заболеваемость будет расти, придется ввести новые ограничения
Foto: LETA

Если существующих ограничений не хватит для того, чтобы остановился рост заболеваемости коронавирусов, придется еще больше ограничить возможность толпиться, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Нужно по возможности уменьшить число контактов между людьми и их перемещение с места на место, потому что это способствует распространению вируса. Учитывая пример других стран, Латвия может ограничить и торговлю. Пока что единственное ограничение в этой сфере — это закрытие отдельных магазинов в торговых центрах на выходных. Но есть страны, где открыты только аптеки и продуктовые магазины, напомнила Винькеле.

"Ничего нового и оригинального мы выдумать не можем. Придется идти той дорогой, что и другие европейские страны", — резюмировала Винькеле, добавив, что надеется, что новые ограничения вводить не придется.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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