Винькеле готова продолжить работу с Кариньшем; напомнила о "терпении в вопросах личных интересов"
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Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем личном блоге заявила, что готова и впредь работать в одной команде с остальными членами правительства. Запись появилась после того, как премьер Кришьянис Кариньш публично высказал ряд упреков в ее адрес. В ответ на это Винькеле в блоге указала, что на данный момент главными идеями работы Кабмина в условиях кризиса являются идея команды, единства и экспертной оценки.

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Винькеле также напомнила, что она и другие представители объединения "Развитие/За!" до сих пор толерантно относились к идеям Кариньша. "Мы с терпением слушали и уважительно относились к личным и политическим интересам некоторых членов коалиции", — подчеркнула она.

Кариньш пожаловался журналу Ir на темп Илзе Винькеле ("Развитие/За!") в вопросах Covid-19, добавив, что и сам берет на себя полную ответственность за то, что не решил действовать раньше.

"До этого сама система не была готова принять, что кризис развивается очень драматически. Темп, в котором осознавалась ситуация и предлагались решения, уже давно слишком медленный", — подчеркнул Кариньш.

8 октября, по словам Кариньша, министр сказала, что никакая стратегия не нужна, в итоге ее поспешно принимали 27 октября.

"Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весной ситуация была очень позитивной. Везде цифры росли, а у нас нет. И видя, что у нас первый раз цифры достигли 13, 18 и 30, министерство не было готово действовать".

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