Винькеле: говорить о смягчении ограничений в связи с Covid-19 пока рано

Согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется, сказала во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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"Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии", - сказала министр.

"Хотя количество тяжелых случаев и госпитализированных невелико - сейчас в больницах находятся 46 человек, в том числе три в тяжелом состоянии, а умерли от Covid-19 у нас пять человек, я призываю осознавать, что оптимизм пока должен быть осторожным", - сказала Винькеле.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в связи с Covid-19, предусматривающее ряд ограничительных мер и запретов, продлено в Латвии до 12 мая.